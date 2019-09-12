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İmamoğlu Sandalyeden Düştü: Erdoğan'la Güldüren Diyalog!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılanlar arasında yer alan İBB Başkanı İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırıldı.

Gündem 12.09.2019, 09:45 Billdrt
İmamoğlu Sandalyeden Düştü: Erdoğan'la Güldüren Diyalog!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın önderliğinde yapılan toplantı esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırıldı. Ekrem İmamoğlu, sandalyenin kırılmasıyla birlikte sendeleyerek yere düştü. Bunun ardından Erdoğan ve İmamoğlu arasında oldukça komik bir diyalog yaşandı.

"Ayağı Kaydırıldı"

Yapılan iddialara göre söz konusu olay, Beştepe'de toplantının devam ettiği esnada meydana geldi. Belediye Başkanı İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. Sendeleyen İmamoğlu, bunun ardından yere düştü. Fakat hemen toplanabildi. Bunun ardından salonda birçok kişi espri yaptı. "Ayağı kaydırıldı" şeklinde birçok espri döndü.

"Parasını Ödemen Lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da esprilere katılarak İmamoğlu'na kendilerinin bir şey yapmadığını, bunun israfa gireceğini; oturduğu sandalyeyi kırdığınıs öyledi ve parasını ödemen lazım dedi. İmamoğlu'nun ise "ikincisinde sağlam otururum efendim" demesiyle birlikte oldukça komik anlar yaşandı. 

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