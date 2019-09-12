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İndirimli İstanbulkart'la İlgili Düzenleme Yapıldı!

İBB Başkanı İmamoğlu, indirimli İstanbulkart'la ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını ifade etti. Bundan böyle liseden mezun olan ve üniversiteye gidemeyerek tekrar hazırlananların ve ücretli öğretmenlerin de indirimli karttan yararlanabileceğini söyledi.

Gündem 12.09.2019, 15:13 Billdrt
İndirimli İstanbulkart'la İlgili Düzenleme Yapıldı!

İBB, liseden mezun olan ve üniversiteye yerleşemeyenlerin, aynı zamanda ücretli öğretmenlerin de İstanbulkart'tan indirimli olarak faydalanacaklarını bildirdi.

İBB Meclisi'nde oy birliği ile alınan bu kararla birlikte daha önce 40 TL'ye kadar düşürülen öğrenci kartından liseden mezun olan fakat ilk denemesinde üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 1 yıl boyunca yararlanma hakkı kazandı.

Ücretli Öğretmenler de Yararlanacak

Öğretmenlere sağlanan söz konusu indirimli ulaşım hakkının ücretli öğretmenler içinde geçerli olacağı müjdeside verildi. 

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