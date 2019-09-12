İndirimli İstanbulkart'la İlgili Düzenleme Yapıldı!

İBB, liseden mezun olan ve üniversiteye yerleşemeyenlerin, aynı zamanda ücretli öğretmenlerin de İstanbulkart'tan indirimli olarak faydalanacaklarını bildirdi.

Ücretli Öğretmenler de Yararlanacak

İBB Meclisi'nde oy birliği ile alınan bu kararla birlikte daha önce 40 TL'ye kadar düşürülen öğrenci kartından liseden mezun olan fakat ilk denemesinde üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler 1 yıl boyunca yararlanma hakkı kazandı.

Öğretmenlere sağlanan söz konusu indirimli ulaşım hakkının ücretli öğretmenler içinde geçerli olacağı müjdeside verildi.