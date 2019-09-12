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İndirimli İstanbulkart'la İlgili Düzenleme Yapıldı!
İBB Başkanı İmamoğlu, indirimli İstanbulkart'la ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını ifade etti. Bundan böyle liseden mezun olan ve üniversiteye gidemeyerek tekrar hazırlananların ve ücretli öğretmenlerin de indirimli karttan yararlanabileceğini söyledi.
İBB, liseden mezun olan ve üniversiteye yerleşemeyenlerin, aynı zamanda ücretli öğretmenlerin de İstanbulkart'tan indirimli olarak faydalanacaklarını bildirdi.
Ücretli Öğretmenler de Yararlanacak
Öğretmenlere sağlanan söz konusu indirimli ulaşım hakkının ücretli öğretmenler içinde geçerli olacağı müjdeside verildi.
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