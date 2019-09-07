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İnternet'ten Tanıştığı Adama Dehşeti Yaşattı!

Manisa'da bir adam, İnternet üzerinden tanıştığı ve duygusal bağ kurduğu kadının sözde akrabaları ve arkadaşlarınca darp edildi; ardından ise çıplak fotoğrafları çekildi ve tehdit edildi. Çete, mağdur adamdan söz konusu fotoğraflar için 200.000 TL para talep etti.

Gündem 07.09.2019, 11:52 Billdrt
İnternet'ten Tanıştığı Adama Dehşeti Yaşattı!
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Manisa'da bir şahıs, İnternet üzerinden tanışıp duygusal bağ kurduğu bir kadının sözde akrabaları ve arkadaşları tarafından darp edildikten hemen sonra çıplak fotoğrafları çekilerek şantaja uğradı. Mağdur şahıstan çıplak fotoğraflarının silinmesi karşılığında 200.000 TL para isteyen ve çete oldukları tespit edilen kadın ve yanındakiler polis ekiplerinin ince çalışması sonucunda yakalandılar.

Alınan bilgilere göre söz konusu olay 29 Ağustos 2019 tarihinde Şehzadeler, İbrahim Çelebi Mahallesi, İzmir Caddesi üzerinde yer alan bir günü birlik evde yaşandı. İnternet üzerinden maddi durumu üst düzey olan kişileri tespit edip, ardından ise kurdukları tuzaklarla şantajda bulunan bir çetenin üyesi olduğu bilgisine ulaşılan Emel K., sosyal medyadan Ö.K. isimli şahsa ulaştı ve duygusal bağ kurup bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra günübrlik evde buluşmak istedi.

Evin adresini diğer çete üyelerine de bildiren Emel K., evin adresini çete üyelerine de söyledi. Evde birlikte olacakları anda çete üyeleri kendilerini Emel K.'nın akrabası gibi gösterip baskın süsü verdiler ve Ö.K.'yi darp ederek arkasından çırılçıplak fotoğraflarını çektiler.

Para Çekerken Operasyon

Aradan geçen süre sonunda çete üyelerinin kendisinden çıplak fotoğraflar karşılığında 200.000 TL talep etmesi üzerine Ö.K. durumla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ihbarın ardından soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teker teker tespit etti.

Emniyet ekipleri, Ö.K.'nin bankadan para çekmesi esnada düzenlediği operasyonla birlikte Emel K., A.K., İ.U., S.G., O.Y., Ü.Y. isimli şahısları yaka paça yakaladı. Şüpheli şahıslardan O.Y. ve Ü.Y. serbest kalırken, Emel K., A.K., İ.U., S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

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