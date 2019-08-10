Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine hava destekli oprasyon düzenlendiği, yapılan operasyonda PKK mensubu 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber: ANKARA, ()