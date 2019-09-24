İstanbul 4.6 Şiddetinde Sallandı! 1 Saat İçerisinde 10 Deprem Meydana Geldi!

İstanbul'da 4.6 şiddetli depremin ardından sallantılar devam etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi saat 11.00'daki depremin sonrasında meydana gelen artçı depremlerle ilgili de duyuru yaptı.

Rasathane tarafından alınan verilere göre bir saat içerisinde toplam olarak 6 artçı deprem yaşandı. Saat 11.00'dan 12.30'a kadar olan sürede ise toplam artçı deprem sayısı 10 oldu. 4.6 şiddetli depremin sonrasında yaşanan artçı depremlerden en şiddetlisinin 3.4 şiddetinde gerçekleştiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği bu sarsıntılar sonucunda herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.