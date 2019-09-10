İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Karıştı! Silahlı Kavga Çıktı...

Söz konusu olay, Kartal'da yer alan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkının hemen dışında yer alan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

4 kişilik bir grup, Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaların sonrasında dışarı çıkarak, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 civarında beklemeye başladılar.

Alınan bilgiler kapsamında, motosikletle olay yerine gelen 2 şahıs, silahlarını çekerek cadde üzerinde bekleyen 4 kişilik grubu kurşun yağmuruna tuttular. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtılar.

O esnada polis ekipleri de hızla olay yerinden kaçan şahısların üzerine silah açtı. Motosiklet selesinin arkasında oturmakta olan bir şahıs, bacağına kurşun isabet etmesi sonucunda yaralandı ve motosikletten yere düştü. Diğer şahıs yanındaki düşmesine rağmen hızını kesmeden devam etti.

Saldırgan, polis ekiplerince göz altına alınırken, kurşun değen 1 yaralı ise ambulansla, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

4 Kişi Gözaltına Alındı

Olaydan kısa süre geçtikten sonra diğer saldırgan da polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.