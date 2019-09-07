İstanbul Arnavutköy'de Korkutan Yangın!

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz sebebi belli olmayan bir durum sonrasında yangın meydana geldi. Kuru otlardan sıçrayan kıvılcımlar ormanlık arazinin büyük bölümünü etki altına aldı. Yangın büyük panik yaratırken itfaiye ekipleri hemen müdahalede bulundu.

Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle birlikte kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyük bir facia yaşanmasını engelledi.