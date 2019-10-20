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İstanbul Bu Sabah Böyle Uyandı... Seferler İptal Edildi!

Meteoroloji tarafından sık sık uyarıda bulunulan İstanbul'da gün yoğun sisle birlikte başladı. İBB Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'da yaşanan yoğun sis sebebiyle, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Eminönü ve Üsküdar - Eyüp seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.

Gündem 20.10.2019, 08:29 Billdrt
İstanbul Bu Sabah Böyle Uyandı... Seferler İptal Edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege bölgesinde yoğun sis meydana geleceğini açıklamıştı. Bunun üzerine İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yoğun sis meydana geldi. Bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı açıklandı. Bazı noktalarda ise görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşüş göstereceği belirtildi.

Şehir Hatlarında 4 Sefer İptal Edildi

İBB Şehit Hatları A.L., Boğaz'daki yoğun sisten dolayı iptal edilen seferleri Twitter üzerinden paylaştı. Bu kapsamda Üsküdar - Eyüp, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş ve Kadıköy - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi.

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