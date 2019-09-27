İstanbul'da 16 Saatte Meydana Gelen Deprem Sayısı: 144!

Minaresi Yıkılan Cami Kapatıldı

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın resmi sitesinden alınan bilgilere göre, dün saat 13.59'da yaşanan 5.8 şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son veriler kapsamında 4.1 şiddetinde, 144 artçı sarsıntı yaşandı.

Avcılar'da yer alan minaresi yıkılan cami geçici süreliğine kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı.