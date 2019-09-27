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İstanbul'da 16 Saatte Meydana Gelen Deprem Sayısı: 144!

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında artçı sarsıntıların önü ardı kesilmedi. Son verilere göre dün öğlen saatlerinden şimdiye kadar en büyüğü 4.1 şiddetinde olmak üzere toplam olarak 146 artçı deprem yaşandı.

Gündem 27.09.2019, 14:11 Billdrt
İstanbul'da 16 Saatte Meydana Gelen Deprem Sayısı: 144!

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın resmi sitesinden alınan bilgilere göre, dün saat 13.59'da yaşanan 5.8 şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son veriler kapsamında 4.1 şiddetinde, 144 artçı sarsıntı yaşandı.

Minaresi Yıkılan Cami Kapatıldı

Avcılar'da yer alan minaresi yıkılan cami geçici süreliğine kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı. 

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