İstanbul'da 24 Saat Ulaşım Başladı!

İstanbul'da 24 saat ulaşım her hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ve Cumartesi'ni Pazar'a bağlayan gece devam edecek. Bu kapsamda bugün gece 00.30'da başlayan kesintisiz ulaşım, yarın gece de devam edecek. 00.30'da başlayan ve 5.30'da sona eren gece tarifesi kapsamında çift bilet ücreti alınıyor.

İşte o Hatlar

Tüm metro ve otobüs hatları değil sadece belirli hatlar kesintisiz ulaşıma dahil. Bu kapsamda gece 00.30, sabah 05.30 arasında devam eden 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti için çift bilet basılacak hatlar şu şekilde sıralanıyor.

Sabah 5.30'dan itibaren 00.29'a kadar bilet tarifesi normale dönüyor.