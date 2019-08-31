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İstanbul'da 24 Saat Ulaşım Başladı!

İstanbul'da kesintisiz 24 saat ulaşım 00.30 itibarıyla başladı. Bazı metro hatları ve 24 otobüs hattı sabah 05.30'a kadar çift bilet tarifesiyle çalıştı.

Gündem 31.08.2019, 08:56 31.08.2019, 10:52 Billdrt
İstanbul'da 24 Saat Ulaşım Başladı!

İstanbul'da 24 saat ulaşım her hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ve Cumartesi'ni Pazar'a bağlayan gece devam edecek. Bu kapsamda bugün gece 00.30'da başlayan kesintisiz ulaşım, yarın gece de devam edecek. 00.30'da başlayan ve 5.30'da sona eren gece tarifesi kapsamında çift bilet ücreti alınıyor.

İşte o Hatlar

Tüm metro ve otobüs hatları değil sadece belirli hatlar kesintisiz ulaşıma dahil. Bu kapsamda gece 00.30, sabah 05.30 arasında devam eden 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti için çift bilet basılacak hatlar şu şekilde sıralanıyor.

Sabah 5.30'dan itibaren 00.29'a kadar bilet tarifesi normale dönüyor.

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
  • M1B Yenikapı-Kirazlı,
  • M2 Yenikapı-Hacıosman,
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe,
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy,
  • M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
  • 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,
  • 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,
  • 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,
  • 15F Beykoz-Kadıköy,
  • 25G Sarıyer-Taksim,
  • 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,
  • E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,
  • E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu
#ulaşım #istanbul
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