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İstanbul'da 6 Okul İçin Boşaltma Kararı Verildi!

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki korkutan depremin ardından binalarda detaylı incelemeler devam ediyor. İstanbul'da toplam olarak 5 ilçede, 6 farklı okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı.

Gündem 08.10.2019, 16:17 08.10.2019, 16:31 Billdrt
İstanbul'da 6 Okul İçin Boşaltma Kararı Verildi!

İstanbul'da 26 Eylül 2019 tarihinde yaşanan Silivri açıkları merkez üslü 5,8 büyüklüğündeki depremin sonrasında İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne gelen hasarlı yapı tek tek değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince detaylı bir şekilde incelendi.

114 Okul İçin İhbar

AFAD merkezine İstanbul'da yer alan 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapıldı. Yapılan çalışmalarda söz konusu okullardan 85'i hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede yer alan 6 okul binasının detaylı bir şekilde incelenmesi ve tetkiklerin yapılması için boşaltılacağı bilgisini verdi. Okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerin geçici süreyle farklı okullarda eğitim göreceği ifade edildi. 

İşte o okulların listesi:

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

#deprem #okul #istanbul
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