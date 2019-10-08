İstanbul'da 6 Okul İçin Boşaltma Kararı Verildi!
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki korkutan depremin ardından binalarda detaylı incelemeler devam ediyor. İstanbul'da toplam olarak 5 ilçede, 6 farklı okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı.
İstanbul'da 26 Eylül 2019 tarihinde yaşanan Silivri açıkları merkez üslü 5,8 büyüklüğündeki depremin sonrasında İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne gelen hasarlı yapı tek tek değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince detaylı bir şekilde incelendi.
114 Okul İçin İhbar
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede yer alan 6 okul binasının detaylı bir şekilde incelenmesi ve tetkiklerin yapılması için boşaltılacağı bilgisini verdi. Okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerin geçici süreyle farklı okullarda eğitim göreceği ifade edildi.
İşte o okulların listesi:
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
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