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İstanbul'da Çok Şiddetli Deprem: AFAD Başkanı'ndan Uyarı!

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalar yapan AFAD Daire Başkanı Nurlu İstanbul halkına uyarılarda bulundu.

Gündem 26.09.2019, 14:56 26.09.2019, 15:08 Billdrt
İstanbul'da Çok Şiddetli Deprem: AFAD Başkanı'ndan Uyarı!

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalar altına imza atan AFAD Daire Başkanı Nurlu, önceki yaşanan depreme yakın bir yerde yaşandığını belirterek, hasarlarla ilgili henüz net bir bilgi elde edemediklerini ifade etti.

Özellikle silivri kıyılarında çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıklayan Duru, İstanbullulara net bir uyarı yaparak hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi. 

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