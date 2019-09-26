İstanbul'da Çok Şiddetli Deprem: AFAD Başkanı'ndan Uyarı!
CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalar yapan AFAD Daire Başkanı Nurlu İstanbul halkına uyarılarda bulundu.
Özellikle silivri kıyılarında çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini açıklayan Duru, İstanbullulara net bir uyarı yaparak hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi.
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|6
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|5
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|2
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|-2
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|O
|P
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|6
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|6
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|8
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|6
|6
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|6
|6
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|5
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|5
|5
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|6
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|5
|4
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|5
|2
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|2