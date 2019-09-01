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İstanbul'da Dehşet: Karısını Defalarca Kez Bıçaklayarak Öldürdü!
İstanbul Sultanbeyli'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 15 yıldır evli olduğu kadını vahşice ardı ardına bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul Sultanbeyli'de Ömer Y. isimli şahısla boşanma aşamasında olan 4 çocuk sahibi 35 yaşındaki Zeynep Y. kocasi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetinin artmasıyla birlikte boynundan ve sırtından defalarca kez bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ayakta duramayarak yere düşen talihsiz kadın, olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Cani koca Ömer Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İşkence İddiası
Ardından dayısının kızını birkaç kez bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Çevik, ilk olarak işkence ettiğini aktararak, kendilerinin artık kadın şiddetlerine ve cinayetlerine dur demek istediklerini, kendisinin dayısının kızının öldüğünü, başka kadınların artık ölmemesini, idam cezasının gelemsi gerektiğini anlattı.
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