İstanbul'da Dehşet: Karısını Defalarca Kez Bıçaklayarak Öldürdü!

İstanbul Sultanbeyli'de Ömer Y. isimli şahısla boşanma aşamasında olan 4 çocuk sahibi 35 yaşındaki Zeynep Y. kocasi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetinin artmasıyla birlikte boynundan ve sırtından defalarca kez bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ayakta duramayarak yere düşen talihsiz kadın, olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Cani koca Ömer Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşkence İddiası

Zeynep Y.'nin akrabalarından olan Gamze Çevik, çiftin yaklaşık olarak 15 yıldır devam eden evliliklerinin olduğunu ve 4 çocuk sahibi olduklarını aktararak, kocası olacak şahsın, dayısının kızına zorla tacizde bulunmak istediğini, 15 gün boyunca da çocuklarının gözünü önünde hem aç hem susuz bıraktığını iddia ederek, ölüme terk edildiğini belirtti.

Ardından dayısının kızını birkaç kez bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Çevik, ilk olarak işkence ettiğini aktararak, kendilerinin artık kadın şiddetlerine ve cinayetlerine dur demek istediklerini, kendisinin dayısının kızının öldüğünü, başka kadınların artık ölmemesini, idam cezasının gelemsi gerektiğini anlattı.