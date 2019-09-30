İstanbul'da Deprem Durmuyor: 10 Deprem Daha Yaşandı!

İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki büyük korku yaratan depremin sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan deprem ardından bugüne kadar meydana gelen artçı sarsıntıların sayısı 400'e ulaşırken, bu gece yarısı itibarıyla İstanbul'da 10 artçı deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan verilere göre, bugün gece yarısı itibarıyla sabah 05.31'e kadar geçen süre içerisinde İstanbul'da 10 deprem yaşandı. Bu depremlerin en şiddetlisi ise 1,9 olarak kayıtlara geçti.