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İstanbul'da Deprem Durmuyor: 10 Deprem Daha Yaşandı!

İstanbul Silivri'de birkaç gün önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında 400'e yakın artçı sallantının meydana geldiği şehirde bu gece yarısından sabaha kadar toplam 10 deprem meydana geldi.

Gündem 30.09.2019, 08:54 Billdrt
İstanbul'da Deprem Durmuyor: 10 Deprem Daha Yaşandı!
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İstanbul Silivri'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki büyük korku yaratan depremin sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan deprem ardından bugüne kadar meydana gelen artçı sarsıntıların sayısı 400'e ulaşırken, bu gece yarısı itibarıyla İstanbul'da 10 artçı deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan verilere göre, bugün gece yarısı itibarıyla sabah 05.31'e kadar geçen süre içerisinde İstanbul'da 10 deprem yaşandı. Bu depremlerin en şiddetlisi ise 1,9 olarak kayıtlara geçti. 

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