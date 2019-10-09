İstanbul'da Öz Kızına Tacizde Bulundu! Akıllara Durgunluk Veren İşkence...

Twitter'da Melike isimli bir kullanıcı söz konusu videoyu paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Çağrıya şarkıcı Haluk Levent'de yanıt verenler arasında. Konuyla ilgili gelen son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Görüntülerin ardından sözde baba gözaltına alındı.

Görüntülerde Eşi yatalak hasta olan cani bir adam 19 yaşındaki öz kızının üzerine oturup üzerini açıp hem tacizde bulunuyor hem işkence ediyor. Ardından kızın üzerine büyük tuvaletini yapıyor. Kan donduran görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.