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İstanbul'da Seçim Yenilendi, Maliyeti Ağır Oldu!
YSK, İyi Parti tarafından yapılan başvuru üzerine 23 Haziran seçimlerinde ne kadar harcama yapıldığını açıkladı. İşte yenilenen İstanbul seçimlerinin maliyeti..
İYİ Part Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ne kadar mal olduğunu YSK'ya sordu. Öztürk tarafından yazılı olarak iletilen bu talebe Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi cevap verdi.
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|5
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|4
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|5
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|4
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|4
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|4
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