İstanbul'da Seçim Yenilendi, Maliyeti Ağır Oldu!

İYİ Part Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ne kadar mal olduğunu YSK'ya sordu. Öztürk tarafından yazılı olarak iletilen bu talebe Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi cevap verdi.

23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilen yenilenen İstanbul seçimlerinde harcama yapılan toplam tutarın 40.656.388 TL olduğunun tespit edildiğini ekledi.