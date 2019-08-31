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İstanbul'da Şehrin Göbeğinde Birbirine Girdiler! 10 Kişilik Grup...
Taksim İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde 10 kişilik iki farklı grup birbirine girdi. Kadınlar arasında başlayan kavgaya sonradan erkeklerde müdahil oldu.
Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belli olmayan bir olay sonucunda kavga çıktı. Birbirine saldıran genç kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yere sürüklediler. Kadınlar ayırmak için de kavgaya dahil olan erkekler arasında kavga çıktı. Birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdılar. Kavga sonucunda bir kişi göğsünden yaralandı fakat kimse ayrılmadı.
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