İstanbul'da Şehrin Göbeğinde Birbirine Girdiler! 10 Kişilik Grup...

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belli olmayan bir olay sonucunda kavga çıktı. Birbirine saldıran genç kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yere sürüklediler. Kadınlar ayırmak için de kavgaya dahil olan erkekler arasında kavga çıktı. Birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdılar. Kavga sonucunda bir kişi göğsünden yaralandı fakat kimse ayrılmadı.

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı araladı. Bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, göğsünden yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.