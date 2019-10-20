İstanbul'da Sokak Ortasında Dehşet: Birbirlerine Girdiler!

Sıraselviler'de 2 farklı grup arasında tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu söz konusu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartarak karşı taraftakilere vurması ise büyük dikkat çekti. Kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İki grup üyeleri kavganın sonrasında olay yerinden büyük bir hızla uzaklaştılar.