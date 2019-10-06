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İstanbul'da Vahşet: Arkadaşının Boğazını Kesip...
İstanbul Karaköy'de yabancı uyrukklu bir şahıs tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsı yakalanmak için çalışma başlattı.
Olay, saat 22.30 civarında Beyoğlu Karaköy'de yer alan vapur iskelesinde yaşandı. Yapılan iddialara göre arkadaş olan ve yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaşılan 2 şahıs, iskeleye geldi ve oturmaya başladı. Bir süre sonra iskelede alkol almaya başlayan ikili arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından boğazı kesilen kişiye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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