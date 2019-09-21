İstanbul'da Vahşet: Tüm Ailesini Katletti! Anne, Baba ve İki Kardeşine Saldırdı...

Söz konusu vahşet komşularının şüphelenmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince evde 4 ceset olduğunu gördü. Saldırganın henüz izine ulaşılamadığı belirtilirken, olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

Yakalandı

Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Hayata gözlerini yuman 1'i çocuk 4 kişinin cansız bedenlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılacak incelemelerle birlikte morga kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.