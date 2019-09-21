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İstanbul'da Vahşet: Tüm Ailesini Katletti! Anne, Baba ve İki Kardeşine Saldırdı...
Arnavutköy'de gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Veysel Aydın isimli bir şahıs annesi, üvey babası, kardeşi ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.
Söz konusu vahşet komşularının şüphelenmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince evde 4 ceset olduğunu gördü. Saldırganın henüz izine ulaşılamadığı belirtilirken, olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.
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