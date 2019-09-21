Son Dakika
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"
ING'nin Yeni Teknolojiler Raporu: "Türkiye'de nakite bağlılık az"

İstanbul'da Vahşet: Tüm Ailesini Katletti! Anne, Baba ve İki Kardeşine Saldırdı...

Arnavutköy'de gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Veysel Aydın isimli bir şahıs annesi, üvey babası, kardeşi ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Gündem 21.09.2019, 12:33 Billdrt
İstanbul'da Vahşet: Tüm Ailesini Katletti! Anne, Baba ve İki Kardeşine Saldırdı...

Söz konusu vahşet komşularının şüphelenmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince evde 4 ceset olduğunu gördü. Saldırganın henüz izine ulaşılamadığı belirtilirken, olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

Yakalandı

Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Hayata gözlerini yuman 1'i çocuk 4 kişinin cansız bedenlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılacak incelemelerle birlikte morga kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@