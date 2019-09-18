İstanbul'da Yangın: Alev Alev Yanıyor!

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte kısmen kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgilere göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi üzerinde faaliyetlerine devam etmekte olan

Yangın sebebiyle onlarca itfaiye ekibi hemen fabrikaya geldi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangının sıçramasıyla birlikte alev alan itfaiye aracındaki yangında ekipler tarafından yapılan müdahaleyle birlikte söndürüldü.

Rüzgardan dolayı yangına oldukça güçlükle müdahalede bulunan ekipler, her türlü zorluğa rağmen yangını kısmen kontrol altına almayı başardılar.