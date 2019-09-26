İstanbul'daki Deprem Sonrası Yaşananlar Kameralara Böyle Yansıdı!

İstanbul'da meydana gelen deprem İstanbul halkını korku dolu anlar yaşattı. Dün yaşanan deprem sonrasında bugün yüksek şiddette yaşanan bu depremle birlikte halk oldukça tedirgin olup kendini sokağa attı. Okullar ve hastaneler tahliye edildi.

AFAD Deprem büyüklüğünün 5,8; Kandilli 5,7 olduğunu bildirdi.