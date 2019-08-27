İstanbul'dan Gönderilen Mülteciler Belli Oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm mültecilere 30 Ekim tarihine kadar süre tanımasının yanı sıra İstanbul Valiliği, düzensiz göçle birlikte kaçak olarak yurtda giren toplam olarak 16.423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezi bulunan şehirlere gönderildiğinin açıklamasını yaptı. Vailik, İstanbul'da kaydı bulunmayan 4.500 Suriyelilnin ise kayıtlı oldukları şehirlere gönderildiklerini anlattı.

Süreç Devam Ediyor

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele, kaydı bulunmayan veya başka şehirlere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi gibi konularda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 Temmuz 2019 ila 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul'a düzensiz göçle kaçak olarak toplam 16.423 kaçak göçmen, Bakanlık tarafından belirlenen Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu şehre sevk edildi denildi. Yani Ülkelerine geri gönderilmek üzere ilgili kurumlara gönderildiler.

İstanbul'da aynı zamanda toplam olarak kaydı bulunmayan 4.500 Suriye uyruklu şahıs, Bakanlık tarafından belirlenen Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilerek bu merkezlerde bakılmaya başlandı.

Başka şehirlerde kaydı bulunan fakat İstanbul'a gelen Suriyelileri'nde yine bulundukları şehirlere dönüşleri büyük bir hızla devam ediyor.

Süreç Uzadı

Belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı olarak yapılan görüşme ve değerlendirmelerin sonucunda, Suriyelilerin kayıtlarının bulunduğu şehirlere tekrardan dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar tanınmış olan sürer, 30 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

İstanbul'a Kayıt Şartları

İstanbul'a kayıt yaptırmak mümkün. Fakat bunun birtakım şartları bulunuyor. İstanbul dışında farklı bir şehirde kaydı olan Suriyelilerden;

2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul'da eğitim alan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileriyle aileleri,

Aile bütünlüğünün korunması ve insanı gerekçeler kapsamında şehre kayıtlı ailelerin diğer şehirlere kayıtlı üyeleri,

Annesi ya da babası vefat etmiş, yakınlarının himayesinde barınan öksüz ve yetimler,

İstanbul'da yatırım yapmış ve istihdam sağlayan Suriyeliler'den, başvuru tarihinden yaklaşık 3 ay kadar önce aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletme sahipleri ve 1.dereceden akrabaları,

Üniversite eğitimi alan öğrenciler

İstanbul'da kalabilir ve kaydı yoksa kayıt yaptırabilir.