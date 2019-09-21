İstanbul Trafiği Kilitlendi! Yoğunluk Oranı %80'den Fazla...

İBB trafik yoğunluğu haritası kapsamında yoğunluk oranının %80'in üzerine çıktığı ifade edildi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş tarafında çok uzun kuyruklar meydana geldi. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Kağıthane, Şİişli, Maslak, Anadolu Yakası bölümünde ise Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Maltepe civarında oldukça uzun yoğunluk yaşandı .