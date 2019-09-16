İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma!
İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde kan donduran olay yaşandı. İki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma meydana geldi. Çatışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi çatışma çıkan bölgeye geldi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu bilgisine ulaşılan 2 grup silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada her iki gruptan toplamda 5 ve o an yoldan geçen bir kadının da yaralanmasıyla birlikte toplam 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ekipler Müdahalede Bulundu
Yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi başlattı.
Kameraya Yansıdı
Görüntülerde silahlı şahısların ardı ardına ateş ettiği görülüyor. Elinde 2 silah bulunan bir şahsın mermilerinin bitmesiyle birlikte yola fırlattığı ve diğer silahıyla çatışmaya devam ettiği fark edildi. Görüntülerde, bir diğer şahsın ise elindeki silahı bir kişinin kafasına dayadığı, ardından ise ayaklarına ateş ettiği görülüyor.
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