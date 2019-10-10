İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Yaralılar Var...

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Sabah saat 10.00 civarında çıkan çatışmanın sebebi henüz belli değil.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma ardından kavgaya, sonrasında ise silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin oldukça korku dolu anlar yaşadığı çatışma sonucunda 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplam 8 kişi gözaltına alınırken, 4 yaralı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.