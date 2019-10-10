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İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Yaralılar Var...
Kartal'da yer alan Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Sabah saat 10.00 civarında çıkan çatışmanın sebebi henüz belli değil.
Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplam 8 kişi gözaltına alınırken, 4 yaralı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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