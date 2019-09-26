İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması!

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetinde depreme değinildi ve meydana gelen söz konusu depremin ardından saar 14.20 itibarıyla herhangi bir hasar tespiti yapılmadığını, tüm birimlerin depremin şehirdeki etkilerini yakın bir şekilde takip ettiği bildirildi.