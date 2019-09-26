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İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması!

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 civarında AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı gelmediğini belirterek, tüm birimlerin deprem etkilerini çok yakından takip ettiği bilgisini paylaştı.

Gündem 26.09.2019, 14:58 26.09.2019, 15:06 Billdrt
İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması!

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetinde depreme değinildi ve meydana gelen söz konusu depremin ardından saar 14.20 itibarıyla herhangi bir hasar tespiti yapılmadığını, tüm birimlerin depremin şehirdeki etkilerini yakın bir şekilde takip ettiği bildirildi. 

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