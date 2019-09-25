İstanbul'a Korkutan Uyarı: TSUNAMİ!

İstanbul Silivri'de yaşanan 4.6 şiddetindeki depremin ardından sabah saatlerine kadar yaşanan artçı depremler sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara çevresinde her 50 yılda bir düzenli olarak 7 veya daha yüksek şiddette deprem yaşandığını ifade ederek, Marmara Denizi'nde konuşulacak depremlerde tsunaminin de ele alınması gerektiğini anlattı. İç denizidir, göl gibidir tsunami olmaz tavırlarının oldukça yanlış olduğunu aktaran Ersoy, barajlarda dahi çok ciddi tsunami bezneri olaylar meydana geldiğini ifade ederek, tsunaminin hem Marmara hem de Türkiye'nin kıyıları için büyük bir gerçek olduğunu aktardı.

İstanbul'da yaşanabilecek 7 veya daha yüksek şiddetli bir depremde tsunami de yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.