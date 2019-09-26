İstanbul'da Sokak Ortasında Dehşet: Silahla Vurdu!

Çekmeköy'de kameralara yansıyan söz konusu görüntülerde arkadaşıyla tartışma yaşan bir şahıs ilk olarak arkadaşına tekme atıyor, ardından ise belinden silahını çıkararak ateş ediyor.

Bir kafede oldukça uzun süre beraber oturan iki şahıs, ardından yürümeye başladıklarında henüz kimlik tespiti yapılamayan şahıs, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi darp edip, ardından silahla vuruyor.

Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde ateş eden şahıs ardından koşarak kaçmaya başlıyor. Herkesin gözü önünde kaldırımda meydana gelen olay sonucunda vatandaşların ağzı açık kaldı. O anları kırmızı ışıkta beklemekte olan araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Şahıs tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.