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İstanbul'da Sokak Ortasında Dehşet: Silahla Vurdu!
İstanbul Çekmeköy'de sabah saatlerinde alacak verecek meselesi sebebiyle arkadaşıyla tartıştan bir şahıs herkesin gözü önünde arkadaşını silahla vurdu.
Çekmeköy'de kameralara yansıyan söz konusu görüntülerde arkadaşıyla tartışma yaşan bir şahıs ilk olarak arkadaşına tekme atıyor, ardından ise belinden silahını çıkararak ateş ediyor.
Bir kafede oldukça uzun süre beraber oturan iki şahıs, ardından yürümeye başladıklarında henüz kimlik tespiti yapılamayan şahıs, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi darp edip, ardından silahla vuruyor.
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