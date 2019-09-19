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İstanbul'da Yangın: Alev Alev Yanıyor!

Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde yer alan polyester fabrikasında büyük yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler, kısa süre içerisinde tüm gökyüzünü siyaha boyadı.

Gündem 18.09.2019, 14:56 19.09.2019, 12:05 Billdrt
İstanbul'da Yangın: Alev Alev Yanıyor!

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte kısmen kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgilere göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi üzerinde faaliyetlerine devam etmekte olan Ema Kimya Sistemleri - Hunstmann'a ait olan bir polyester fabrikasında henüz sebebi belirlenemeyen bir olays onucunda yangın ortaya çıktı.

Yangın sebebiyle onlarca itfaiye ekibi hemen fabrikaya geldi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangının sıçramasıyla birlikte alev alan itfaiye aracındaki yangında ekipler tarafından yapılan müdahaleyle birlikte söndürüldü.

Rüzgardan dolayı yangına oldukça güçlükle müdahalede bulunan ekipler, her türlü zorluğa rağmen yangını kısmen kontrol altına almayı başardılar. 

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