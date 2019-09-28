İstanbullu Uyurken 29 Deprem Meydana Geldi!
İstanbul'da 2 gün önce yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında artçı depremler hala etkisini devam ettiriyor. İstanbul, gece yarısından itibaren sabaha kadar en şiddetlisi 2.7 olan 29 farklı artçı depremle birlikte sallandı.
İstanbul'da 2 gün önce yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sonrasında artçılar şehri sallamaya devam ediyor. Meydana gelen artçı depremlerden dolayı oldukça panik içerisinde olan vatandaşlar hala parklarda uyuyor. Gece yarısından itibaren İstanbul'da en şiddetlisi 2.7 olarak kayda geçen toplam 29 deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından alınan veriler kapsamında 2 gün önce meydana gelen şiddetli deprem sonrasında bu gece yarısı itibarıyla sabah saat 08.57'ye kadar istanbul'da meydana gelen toplam deprem sayısı 29 oldu. Bu artçıların en şiddetlisi ise 2.7 olarak kayıtlara geçti.
Devam Edecek
Uzmanlar artçı sarsıntıların birkaç gün daha devam edeceğini ifade etti. Ayrıca parklarda sabahlayan vatandaşlara da seslenerek evi sağlam olan bireylerin sokakta kalmasına gerek olmadığını belirttiler.
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