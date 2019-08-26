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İstanbullular Dikkat: 30 Gün Kapalı Kalacak

İstanbulluları üzecek haber geldi. Eminönü - Alibeyköy tramvay altyapı taşıma çalışmasından dolayı Atatürk Caddesi ve Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün boyunca trafiğe kapalı. Tüm İstanbul halkına duyrulur...

Gündem 26.08.2019, 14:53 Billdrt
İstanbullular Dikkat: 30 Gün Kapalı Kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü - Alibeyköy Tramvay hattı için altyapı taşıma çalışmaları sebebiyle İstanbullulara uyarıda bulundu.

Atatürk Caddesi - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugün itibarıyla 30 gün boyunca trafiğe kapalı olacağını, sürücülerin ve yayaların bu konuda alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle birlikte kapandığını bilmeyen sürücüler farklı yollara yönlendirildi. 

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