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İstanbullulara Kötü Haber! Zam Geliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara kötü haberi verdi. Taksi, minibüs ve servis araçlarına zam yapılacağını açıkladı...
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Temmuz ayı içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulunduklarını ve zam sözü aldıklarını açıklamıştı. Bahsi geçen zam sözü bugün gerçekleştirilece olan UKOME toplantısıyla birlikte uygulamaya girecek. Yalnızca taksi ücretleri değil bunun yanı sıra minibüs ve servis ücretlerinde de zam kararı alınıyor...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da yapılacak olan zamlarla ilgili doğrulama yaptı.
Minibüs - Taksi ve Servislere Zam!
Vatandaşları zor duruma sokmayacak, bu işi yapanların ise zarara girmeyerek işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine zarar vermeyecek ölçüde bir zam geleceğini belirtti.
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