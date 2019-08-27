Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi
Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Kamıştan gemi Çanakkale’de
İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin yapımı sürüyor
Eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak dehşet saçtı
Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

İstanbullulara Kötü Haber! Zam Geliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara kötü haberi verdi. Taksi, minibüs ve servis araçlarına zam yapılacağını açıkladı...

Gündem 27.08.2019, 15:58 27.08.2019, 16:29 Billdrt
İstanbullulara Kötü Haber! Zam Geliyor...
banner63

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Temmuz ayı içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulunduklarını ve zam sözü aldıklarını açıklamıştı. Bahsi geçen zam sözü bugün gerçekleştirilece olan UKOME toplantısıyla birlikte uygulamaya girecek. Yalnızca taksi ücretleri değil bunun yanı sıra minibüs ve servis ücretlerinde de zam kararı alınıyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da yapılacak olan zamlarla ilgili doğrulama yaptı.

Minibüs - Taksi ve Servislere Zam!

Gündem konularıyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, Bugün UKOME toplantılarının olduğunu; bu toplantıda çalışanların çok yoğun çaba ve çalışma sarfettiğini, özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili çalışmanın devam ettiğini, hem esnafı hem de milleti düşünerek bugün UKOME'de zam kararı alınacağını açıkladı.

Vatandaşları zor duruma sokmayacak, bu işi yapanların ise zarara girmeyerek işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine zarar vermeyecek ölçüde bir zam geleceğini belirtti.

#İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu #zam #istanbul
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@