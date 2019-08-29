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İstanbullulara Müjde Verildi! Yarın Ücretsiz...
İstanbullulara müjde verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle şehirde bulunan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz bir şekilde hizmet vereceği, gün içerisinde dilenildiği gibi kullanılabileceği açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen açıklama kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü sebebiyle kutlama yapılacağı, şehrin birçok noktasında onlarca etkinlik olacağı belirtildi. Tüm İstanbul halkının davet edildiği kutlamalar, İstanbulluların daha önce tanıklık etmediği muhteşem anların yaşanacağı tarzda olacak deniliyor. Kutlamalar çerçevesinde İstanbul'da yer alan A'dan Z'ye özelden belediye mülküne her türlü ulaşım aracı ücretsiz yapıldı.
Karar 11 Temmuz'da Verilmişti
11 Temmuz'da bir araya gelen İBB Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi noktasında ortak karar alarak yürürlüğe getirmişti.
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