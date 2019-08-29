İstanbullulara Müjde Verildi! Yarın Ücretsiz...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen açıklama kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü sebebiyle kutlama yapılacağı, şehrin birçok noktasında onlarca etkinlik olacağı belirtildi. Tüm İstanbul halkının davet edildiği kutlamalar, İstanbulluların daha önce tanıklık etmediği muhteşem anların yaşanacağı tarzda olacak deniliyor. Kutlamalar çerçevesinde İstanbul'da yer alan A'dan Z'ye özelden belediye mülküne her türlü ulaşım aracı ücretsiz yapıldı.

Karar 11 Temmuz'da Verilmişti

İstanbul halkı, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan bütün ulaşım araçlarından kartını okutarak ücretsiz bir şekilde geçebilecek. Eğer İstanbulkart yoksa ne yazık ki yararlanılmıyor. Ücret bedellerinin tamamı ise İBB bütçesinden karşılanacak açıklaması yapıldı.

11 Temmuz'da bir araya gelen İBB Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi noktasında ortak karar alarak yürürlüğe getirmişti.