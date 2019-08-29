Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

İstanbullulara Müjde Verildi! Yarın Ücretsiz...

İstanbullulara müjde verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle şehirde bulunan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz bir şekilde hizmet vereceği, gün içerisinde dilenildiği gibi kullanılabileceği açıklandı.

Gündem 29.08.2019, 11:43 Billdrt
İstanbullulara Müjde Verildi! Yarın Ücretsiz...
banner63

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelen açıklama kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü sebebiyle kutlama yapılacağı, şehrin birçok noktasında onlarca etkinlik olacağı belirtildi. Tüm İstanbul halkının davet edildiği kutlamalar, İstanbulluların daha önce tanıklık etmediği muhteşem anların yaşanacağı tarzda olacak deniliyor. Kutlamalar çerçevesinde İstanbul'da yer alan A'dan Z'ye özelden belediye mülküne her türlü ulaşım aracı ücretsiz yapıldı.

İstanbul halkı, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan bütün ulaşım araçlarından kartını okutarak ücretsiz bir şekilde geçebilecek. Eğer İstanbulkart yoksa ne yazık ki yararlanılmıyor. Ücret bedellerinin tamamı ise İBB bütçesinden karşılanacak açıklaması yapıldı.

Karar 11 Temmuz'da Verilmişti

11 Temmuz'da bir araya gelen İBB Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi noktasında ortak karar alarak yürürlüğe getirmişti. 

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@