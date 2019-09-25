İYİ Parti'de İstifa Depremi Devam Ediyor! Derin Çatlaklar Var...

"Demokrasi Yok"

Kırklareli'de İYİ Parti'de meydana gelen istifa depremi Lüleburgaz'ı sarstı. Bugün İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin, partiden ayrıldığını açıkladı.

İstifa açıklamasında, parti içerisinde demokrasi bulunmadığını, kendilerinin bu uygulamaya kişisel olarak değil kitlesel olarak bakıp gördüklerini, kuruduluğu günden bugüne onurla, fedakarlık ve özveriyle emek verilen partiden üzüntüyle istifa ettiklerini açıkladılar. Kendilerinin demokrasiden ödün vermeyeceklerini açıklayan istifa edenler, bağımsız olarak ilerleyeceklerini de açıkladı.