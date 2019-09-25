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İYİ Parti'de İstifa Depremi Devam Ediyor! Derin Çatlaklar Var...
Kırklareli'de İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel ve Belediye Meclisi üyeleri İYİ Parti Kırklareli Kurucu İl Başkanı Savaş Çekinmez ve Yücel Oluçay'ın partilerinden istifa etmesiyle birlikte İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı'da görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"Demokrasi Yok"
İstifa açıklamasında, parti içerisinde demokrasi bulunmadığını, kendilerinin bu uygulamaya kişisel olarak değil kitlesel olarak bakıp gördüklerini, kuruduluğu günden bugüne onurla, fedakarlık ve özveriyle emek verilen partiden üzüntüyle istifa ettiklerini açıkladılar. Kendilerinin demokrasiden ödün vermeyeceklerini açıklayan istifa edenler, bağımsız olarak ilerleyeceklerini de açıkladı.
Arnavut oglu 27 dakika önce
Iyi partiyi kuran kişiler acaba Ülkücülerin hesabını nasıl verecekler anlamış değilim çünkü ben bir ülkücü olarak hakkımı helal etmiyorum çünkü chp pkk ile işbirliği yaptılar vatana ihanet ettiler
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