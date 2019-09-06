İzmir Buca'da Taciz Olayı: Okul Müdüründen Şikayetçi Oldu!

Şikayet üzerine okul müdürü E.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Mağdur H.A.'nın ise işine son verildi. Verdiği ifadede olay günü nöbetçi personel olduğunu dile getiren H.A., müdürün okulda kimsenin olmadığından emin olduktan sonra kendisini öğretmenler odasına çağırdığını söyledi.

H.A., öğretmenler odasına girdiklerinde eliyle yanağını okşadığını; bir anda sarılarak öptüğünü iddia etti. Şaşkınlık ve büyük bir korku içerisinde kendisini ittiğini ifade eden H.A., o an kollarından kurtularak kaçtığını anlattı. Okulun bahçesinden tekrar okula girmeye cesaret edemediğini anlatan H.A., okul müdürünün de, aradan geçen 2 dakikalık süre sonunda okulun arka kapısından çıkıp arabasına binerek uzaklaştığını anlattı.

H.A., müdürün olay sonrasında kendisini cep telefonuyla aradığını ve özür dilediğini söyledi. Genç kadının yaşanan olay sonrasında okuldaki işine son verdiği belirtildi. İddiaları kesin bir dille reddeden okul müdürü E.K. hakkında da soruşturma başlattı.