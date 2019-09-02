İzmir'de 5 Yaşındaki Çocuk Korkunç Şekilde Öldürüldü!

İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta önce eşinden ayrıldığı tespit edilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve fiziksel şiddet uyguladığıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde tespiti yapılan adrese baskın düzenleyen ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin birkaç gündür eve gelmediklerini tespit etti. Bunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturma kapsamına alındı. Araştırmada M.D.'nin ilçede bulunan yakınlarının evinde olduğu tespit edildi.

Korkunç İtiraf

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, M.D. evde yakalandı, fakat küçük çocuk bulunamadı. Polisler tarafından Eymen'in nerede olduğuyla ilgili sorulan soruya M.D., bir akrabasının yanına bıraktığını söyledi. Polis ekiplerinin ısrarla çocuğun getirilmesini istemesi üzerine ilk olarak çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Gözaltına alınan annenin ifadesinde, Eymen'in birlikte ikamet ettiği S.E. tarafından çok ağır bir şekilde dövüldüğü ve bu esnada nefessiz kalarak yere düşüp öldüğünü anlattı. Çocuğun cansız bedenini ise Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü, kullanılmayan tandır içerisine yerleştirdiklerini itiraf etti.