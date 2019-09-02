İzmir'de 5 Yaşındaki Çocuk Korkunç Şekilde Öldürüldü!
İzmir Buca ilçesinde, polis ekiplerinin 5 yaşındaki Eymen Sandık Durak'ın, annesi 25 yaşındaki M.D.'den şiddet gördüğü ihbarıyla birlikte yaptığı araştırmada, çocuğun cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı.
İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta önce eşinden ayrıldığı tespit edilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve fiziksel şiddet uyguladığıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde tespiti yapılan adrese baskın düzenleyen ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin birkaç gündür eve gelmediklerini tespit etti. Bunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturma kapsamına alındı. Araştırmada M.D.'nin ilçede bulunan yakınlarının evinde olduğu tespit edildi.
Korkunç İtiraf
Gözaltına alınan annenin ifadesinde, Eymen'in birlikte ikamet ettiği S.E. tarafından çok ağır bir şekilde dövüldüğü ve bu esnada nefessiz kalarak yere düşüp öldüğünü anlattı. Çocuğun cansız bedenini ise Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü, kullanılmayan tandır içerisine yerleştirdiklerini itiraf etti.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0