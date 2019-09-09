İzmir'de 9 Eylül Büyük Coşkuyla Kutlanacak!

İzmir'in 97. kurtuluş yıl dönümü sebebiyle İzmir'in her yeri rengarenk görüntülere sahne olacak.350 metre uzunluğu bulunan devasa bir bayrağın taşınacak olduğu Zafer Yürüyüşü ile başlayacak olan söz konusu kutlamanın heyecanı, Türk Yıldızlar ve Solo Türk gösterileriyle birlikte büyük bir coşkuyla devam edecek.

Kutlamalar, fener alayı yürüyüşü ve 9 Eylül Konseri ile birlikte tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu coşkusunu hazırladığı oldukça zengin içerikli programla birlikte her ilçeye bu coşkuyu yansıtacak. 97. Yıl Zafer Yürüyüşü saat 09.00 itibarıyla Basmane Karakolu önünde başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Saat 10.00 civarında çelenk koyma töreni yapıldı. Valilik önünde resmi törenin sonrasında ise süvari birlikleri gösteri sundu.

Saatler 17.30'u gösterdiğindeSolo Türk, 18.00'i gösterdiğinde ise Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterileri olacak. Hava kararır kararmaz ise Fener Alayı İzmir'i baştan aşağı müthiş şekilde aydınlatacak. 9 Eylül Konserleri ise İzmir Kültürpark'ta yapılacak.

Orman Konseri

İzmir halkı, Ağustos ayında yaşanan büyük orman yangını sonucunda meydana gelen yaraları sarabilmek adına "Orman Konseri" nde bir araya gelecek. Kültürpark, Fuar Alanı'nda birçok ünlü sanatçının ve İzmir halkının desteğiyle yapılan konserden elde edilen gelir, İzmir ormanlarının korunması için kuruşu kuruşuna harcanacak.

"İzmri Tek Yürek" sloganıyla birlikte duyurusu yapılan ve bugün akşam 18.30'da başlayacak olan konserde ilk olarak Rap müziğin en efsane isimlerinden birisi olan Gazapizm kendini göterecek. Sonrasında Anıl Piyancı; ardından ise Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müzik sanatçılarından Edis, kendine özgü tarzıyla milyonlarca hayrana sahip olan Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sıra sıra İzmir halkıyla bir araya gelecek.

Sanatçılar verecekleri konserden herhangi bir ücret almama kararı verdiler. İzmir halkını zorlamamak adına ise fuara giriş ücreti 10 TL olarak belirlendi.

1653 Kişi Koştu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen "9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu" oldukça büyük heyecan yaşattı. AIMS üyesi olan söz konusu maratona bu yıl kayıt yaptıranların sayısı 1653 oldu. Bu 1653 kişinin 358'i kadın...

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen koşucular sabah saatler 08.00'ı gösterdiğinde, 21 kilometre boyunca koştular. Organizasyon sonucunda erkeklerde Geteya Gelaw 1. olurken, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç 1. oldu.