İzmir'de Bir Kadını Domuz Bağıyla Bağladılar!

İzmir'de bir evden çığlık sesleri geldiği ihbarıyla kısa süre içerisinde adrese giden polis ekipleri, çıplak halde domduz bağıyla bağlanan kadını kurtardılar. Zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürü'nün kadın ve çocuk ihbarlarına öncelik verilmesiyle ilgili talimatı bir kadının ölümden kurtulmasını sağladı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarla birlikte kısa süre içerisinde adrese gittiler. Zili çalan polis ekipleri kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girdiler. Polis ekipleri kadının elinin ve ayaklarının bağlandığını ve çıplak olduğunu gördüler. Kaçan zanlı ise sahte kimlikle Narlıdere'de yakalanarak gözaltına alındı.