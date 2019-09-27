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İzmir'den Acı Haber Geldi: 1 Polis Memuru Şehit Oldu!
İzmir Urla ilçesinden acı haber geldi. Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.
Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, bir hafif ticari aracın çarpmasıyla birlikte ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bugün Çağlayan'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata gözlerini yumdu.
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