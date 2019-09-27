İzmir'den Acı Haber Geldi: 1 Polis Memuru Şehit Oldu!

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, bir hafif ticari aracın çarpmasıyla birlikte ağır yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bugün Çağlayan'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Motosikletli trafik polisi Çağlayan, dün kural ihlali yapan bir motosiklet sürücüsünü İzmir - Çeşme karayolunda yer alan Adres Kavşağı'nda durdurarak belge kontrolü yapıyordu. Bu esnada İzmir yönünden gelmekte olan 70 yaşındaki H.G.'nin kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmış ve ağır yaralanmıştı.