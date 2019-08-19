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Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunan 40 yaşındaki kadın kuaförü tutuklandı.

Gündem 19.08.2019, 10:02 Billdrt
Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu
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Antalya'da, Z.Ö. (14) adlı kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü Hasan G. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde oturan S.D., 16 Ağustos'ta Demircikara Polis Merkezi'ne müracaat ederek, oturduğu binanın altında kadın kuaförü işleten Hasan G.'nin, kızı Z.Ö.'ye farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Anne S.D., polise verdiği ifadede, istismardan bir akrabasının bilgi vermesi zerine haberdar olduğunu, durumu kızına sorduğunu ve conun da doğruladığını kaydetti.

3 KEZ İSTİSMARDA BULUNDU

Anne S.D.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagog eşliğinde Z.Ö.'nün ifadesine başvurdu. Z.Ö. de ifadesinde, Hasan G.'nin kendisine farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, şikayetçi oldu.

CEP TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

Z.Ö.'nün cep telefonunda yapılan inceleme, Hasan G.'nin yazdığı cinsel içerikli mesajlar tespit edildi. Ayrıca Z.Ö.'nün jinekolojik muayenesinde, ilişki bulgusu belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise cinsel saldırı olayının gerçekleştiği belirtilen yerde yaptığı incelemede, bulduğu delilleri, DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

TUTUKLANDI

İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evli ve bir kız babası Hasan G.'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hasan G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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