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Kahveci, “Memurun tek derdi zam değil”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çözüm bekleyen sorunları gündeme taşıdığını belirterek “Toplu sözleşme masasının üyeleri olarak zam dışında çözüm bekleyen diğer konuları da bu masada konuşmalıyız” dedi.

Gündem 15.08.2019, 17:29 15.08.2019, 17:55 Ramazan Durmuş
Kahveci, “Memurun tek derdi zam değil”
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Hükümet ile kamu sendikaları arasında toplu sözleşme görüşmelerinde 3. oturum da tamamlandı. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, üçüncü tur görüşmelerinde yine çözüm bekleyen sorunları gündeme taşıdığını belirterek “Toplu sözleşme masasının üyeleri olarak zam dışında çözüm bekleyen diğer konuları da bu masada konuşmalıyız” dedi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu ve bunların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirdi. Kahveci, şunları söyledi:

Ek gösterge, vergi dilimleri, sözleşmeli çalışanların beklentileri, bütün ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yönetici atama sisteminin yeniden tesis edilmesi, mülakatın kaldırılması, yardımcı hizmetlilerin beklentileri gibi konularda adımlar atılmalı, çözüme kavuşturulmalıdır

TEKLİFİ BEKLİYORUZ

Yarın gelecek teklifi bekliyoruz. İnsanların gözü kulağı bu masada. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak geçmişte taleplerimizi gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden istedik. Hedef enflasyona göre verilecek bir teklif gerçeklerle bağdaşmaz.

Umuyoruz yarın yapılacak teklifte de bu durum gözetilir. Ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar ortada. Alım gücünde yaşanan düşüşler herkesçe malum. Yani sıkıntı oldukça büyük. Biz elbette bu masadan mutabakat çıksın isteriz. Beklentiler boşa çıkamasın ve karşılık bulsun.”

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
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