Kamu İşçisine Zam Konusunda Anlaşmaya Varıldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve HAK - İŞ, kamu işçilerinin 2019 - 2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirlemekte olan 2019 Toplu İş Sözleşmesi üzerinde karşılıklı olarak uzlaşmaya vardı. Bu kapsamda HAK-İŞ'e bağlı olarak çalışan toplam 70.000 kamu işçisine 2019 yılı için %8+4 oranında zam verilecek. 2020 yılı için ise bu zam oranı %3+3+enflasyon farkı olacak. Maaşı brüt 3.500 TL altında olan kamu işçileri ise, 150 TL'ye kadar iyileştirme payı alacak.

%19'u Aşacak

Konuyla ilgili bir takım açıklamalar yaparak kamu işçilerini bilgilendiren bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3500 TL altında brüt memur maaşı alan kişilere bu yılın ilk 6 ayı için %8, ikinci 6 ayı için ise %4 oranında zam yapılmasıyla ilgili anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Hak - İş'in Talebi Neydi?

Yıl genelinde bu yapılan zam doğrultusunda değişim oranının %19'u aşacağını belirten Selçuk, gelecek yıl için ise %3+3 oranında zam konusunda anlaşıldığını belirtti. Bu zammın yanı sıra enflasyon oranının da ekleneceğini duyurdu.

HAK - İŞ memurlar için en düşük aylık brüt ücretin 4.250 TL olmasını talep etmişti. Bunun yanı sıra aylık 360 TL iyileştirme talebinde bulunmuştu. Hak - İş Ocak - Haziran dönemi için %15 oranında, Haziran - Aralık dönemi için ise enflasyon + %5 refah payı oranında zam talep etmişti.