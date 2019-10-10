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Kan Donduran İşkence: Böyle Baba Olmaz Olsun!

Beyoğlu'nda babası Muzaffer A.'nın feci şekilde dövdüğü 19 yaşındaki Tuğba A. verdiği ifadeyle tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Babasının 15 dakika boyunca şiddet uyguladığının altını çizen Tuğba A. babasının kendisini yere yatırdığını üzerine oturduğunu, daha sonra da kollarına bastırarak defalarca kez yumruk attığını söyledi.

Gündem 10.10.2019, 09:03 Billdrt
Kan Donduran İşkence: Böyle Baba Olmaz Olsun!

Şehit Muhtar Mahallesi'nde ikamet eden Tuğba A., 5 Ekim 2019 tarihinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, babasından şiddet gördüğünü ve bu sebepten dolayı iki dişinin kırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Tuğba A. olayla ilgili görüntüleri de polis ekiplerine verdi.

Şikayetin ardından polis ekiplerinin gözaltına aldığı Muzaffer A. ifadesinin alınmasnın ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin milyonların tepkisine yol açmasıyla birlikte Muzaffer A. hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen cani baba, Basit yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuğba A.'nın darbın ardından gittiği polis merkezindeki ifadesi dehşete düşürdü.

Babası, annesi ve kendinin aynı evde ikamet ettiğini; annesinin yatalak hasta olduğunu belirten Tuğba A. sabah saatlerinde uyuduğunu ve pencere kapatma sesine uyandığını; babasının salonda bulunan pencereleri kapattığını belirtti. Yağmur yağdığını fakat kendisinin astım hastası olması sebebiyle babasına pencerenin birini kapatmamasını söylediğini, babasının da evi su basacak dediğini aktardı.

Kendisinin de yağmurun az yağdığını belirterek bununla kim ölür diye söyleidğini, ardından babasının bağırmaya başladığını ve boğazından tutarak annesinin olduğu yere fırlattığını, bu esnada annesinin yerde bulunan idrar torbasına bastığını söyleyen talihsiz kız, torba paylayınca yerin idrar olduğunu; o anne annesine video çek diye bağırdığını, bbasının da saçından tutarak kendisini duvara  vurmaya başladığını, hiçbir şey yapmadığını; ardından yere yatırıp üzerine oturduğunu; ellerini tuttuğunu; ardından ise kafasını yumruklamaya başladığını belirtti. Kalkmaya çalıştıkça vurmaya devam ettiğini anlatan talihsiz kız, yaklaşık 15 dakika boyunca darba uğradığını anlattı. 

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