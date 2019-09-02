Kardeşinin Arkadaşına Tecavüz Etti 5 Yıl Ceza Aldı!

Galler'de ikamet eden 28 yaşındaki sapık, gece evlerinde kalan kız kardeşinin henüz 16 yaşında olan arkadaşına tecavüz ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı. Sapık adamın kız kardeşi ve kız kardeşinin arkadaşı; akşam yemeğini yedikten sonra saat 9 - 9:30 arasında odalarına çekildiler.

Bir süre sonra 28 yaşındaki abi, odaya gelerek kıza telefonunu kaybettiğini ve bulması için yardım etmesini istedğini söyledi. Yüksek miktarda alkol tüketen Crosland, telefonu bulduktan sonra kızı kendi yatağına çekti ve tecavüz etti.

Gözü dönen sapık odadan kaçarak başka bir odaya giden kızı o odada da taciz etti. Talihsiz kız, ertesi sabah ablası ve dedesini arayarak kendisini almalarını istedi. Küçük kızın ağlamaktan gözleri şiştiği için ablası ne olduğunu anlatması konusunda baskı uyguladı.Kız ise her şeyi anlattı.

Hastaneye götürülen 16 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. 2 çocuk sahibi olan sapık, kızın polise verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezasının ise 5 yıl olduğu ortaya çıktı...