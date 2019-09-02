Karısını Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tuttu, Sebebini Anlattı!

Tekirdağ Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan Melike Baştürk ile birlikte ikamet eden 49 yaşındaki Saih Durmuş'u sokak ortasında tabancayla öldüren 49 yaşındaki Nazım Baştürk, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Baştürk, adliyeye götürüldüğü esnada basın mensupları tarafından sorulan "Neden vurdunuz?" sorusuna en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını söyledi.

Kanlar İçinde Kaldılar

Olay, dün Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta yaşandı. Salih Durmuş isimli bir şahıs, iddialara göre birlikte ikamet ettiği Melike Baştürk ile market alışverişinden çıktıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu esnada arkalarından gelen Nazım Baştürk, elindeki tabancayla ikiliyi kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonucunda Salih Durmuş hayatını kaybederken, Melike Baştürk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen o da hayatını kaybetti.

Asker Arkadaşıyla Birlikte Yaşadığı Tespit Edildi

Olay sonrasında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çok geniş kapsamda çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açtığı ve evi terk ettiği, Salih Durmuş'un ise eşinden boşandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, cinayet anının yansıdığı güvenlik kameralarıyla çevredeki diğer tüm kameraların kayıtlarını saatler süren inceleme sonucunda aldı. Yapılan incelemelerin sonrasında ikiliyi öldüren kişinin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı kocası olduğu, Baştürk'ün ise Salih Durmuş isimli kocanın asker arkadaşıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.