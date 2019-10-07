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Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü! Babanın Gözyaşları Yürek Dağladı...

Sakarya Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın yol kenarında bulunan durağa dalmasıyla birlikte 2'si çocuk 4 kişi öldü.

Gündem 07.10.2019, 17:16 Billdrt
Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü! Babanın Gözyaşları Yürek Dağladı...
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Kaza dün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde yaşandı. Bursa'da ikamet eden Faruk Solmaz, haftasonu ailesiyle birlikte, eşinin anne ve babasını görmek amacıyla Pamukova'ya geldi. Aile dün öğleden sonra Bursa'ya dönmek amacıyla otobüs durağıan geldi.

Faruk Solmaz, eşi ve 2 çocuğunu durakta bırakarak su almak için markete gitti. Fakat bu esnada Bilecikyönüne gitmekte olan Erhan Dilek'in sürücü koltuğunda oturduğu 34 HY 2667 plakalı TIR, kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Üst geçitin merdivenleri de TIR'ın üzerine çöktü.

Faruk Solmaz'ın 2 yaşındaki oğlu, TIR'da bulunan 44 yaşındaki Elif Erciyes olay yerinde hayatını kaybetti. Fatih Solmaz'ın eşi 38 yaşındaki Hanım Solmaz ve 4 yaşındaki kızı Miray Solmaz ve TIR sürücüsü Erhan Dilek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutuanamadı.

Acılı baba su almak için girdiği markette duyduğu sesler üzerine koşarak çıktı. Baba Faruk Solmaz, gördüğü manzara karşısında yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağırları yürek dağladı. 

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