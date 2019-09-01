Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu!

Akçalı köyünde ikamet eden Kurtay Çelik, dün öğlen saatlerinde iki kuzeniyle birlikte ilçede yer alan dereye gelerek serinlemek amacıyla yüzmek istedi. Küçük çocuk, akıntıya kapıldıktan sonra bir daha su yüzüne çıkamadı ve kayboldu. Kuzenleri tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ardından ise AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye geldi.

Derede arama çalışması başlatarak çocuğun izine ulaşmaya çalışan ekipleri, saat 12.45 civarında, suya girilen yerin yaklaşık olarak 50 metre ilerisinde bulunan alanda çocuğun cesedine ulaştılar. Sudan alınıp kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi çalışması için morga kaldırıldı.