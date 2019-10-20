Kayınbaba Dehşeti: Gelinini Vahşice Döverek Hastanelik Etti!

Söz konusu olay Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. 5 yıldan beri evli olan ve 1 çocuk sahibi olan 26 yaşındaki Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınbabası 60 yaşındaki M.Ö. tarafından dün 4 yaşındaki küçük kızının önünde vahşice dövüldü. Özel bir bankada istihdam eden genç kadın, çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yumruk ve sopa darbeleri sebebiyle yüzü ve vücudunda çok sayıda morluk meydana gelen genç kadının şikayetiyle birlikte M.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 60 yaşındaki şahıs evden uzaklaştırılma cezası aldı.