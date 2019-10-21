Son Dakika
MSB: "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır"
MSB: Bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
Şehit Sefa Fındık son yolculuğuna uğurlandı
Teröristler ABD askeri konvoyuna patates attı
Emine Bulut'un katilinin cezası belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamalar belli oldu

Kayınpeder Dehşeti: Dün Gelinini Dövdü, Bugün Evini Yaktı!

Kocaeli Gebze ilçesinde, gelinini darbettiği iddia edilen ve dün hakkında uzaklaştırma cezası verilen kayınpeder, gelininin evini ateşe verdi.

Gündem 21.10.2019, 09:46 21.10.2019, 13:05 Billdrt
Kayınpeder Dehşeti: Dün Gelinini Dövdü, Bugün Evini Yaktı!

İki gün önce tanıştığı gelinini darp eden ve uzaklaştırma cezası aldığına yönelik haberler dün tüm basında yayınlanan M.Ö. isimli şahıs, gelini F.Ö.'nün Yavuz Sultan Mahallesi'nde yer alan evini yaktı.

Kısa sürede 2 katlı boydan boya saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekiler tarafından ekiplere haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Çıkan yangın üzerine ev kullanılmaz hale geldi. Bu esnada mahalle sakinlerinin linç etmeye çalıştığı M.Ö. polis ekiplerince mahallelinin elinden kurtarılarak gözaltına alındı. M.Ö. ve F.Ö. çiftninin de yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı.

banner62
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:38
İkindi 15:38
Akşam 18:08
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@