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Kayınpeder Dehşeti: Dün Gelinini Dövdü, Bugün Evini Yaktı!
Kocaeli Gebze ilçesinde, gelinini darbettiği iddia edilen ve dün hakkında uzaklaştırma cezası verilen kayınpeder, gelininin evini ateşe verdi.
İki gün önce tanıştığı gelinini darp eden ve uzaklaştırma cezası aldığına yönelik haberler dün tüm basında yayınlanan M.Ö. isimli şahıs, gelini F.Ö.'nün Yavuz Sultan Mahallesi'nde yer alan evini yaktı.
Kısa sürede 2 katlı boydan boya saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekiler tarafından ekiplere haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Çıkan yangın üzerine ev kullanılmaz hale geldi. Bu esnada mahalle sakinlerinin linç etmeye çalıştığı M.Ö. polis ekiplerince mahallelinin elinden kurtarılarak gözaltına alındı. M.Ö. ve F.Ö. çiftninin de yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı.
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